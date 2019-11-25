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Фанаты «Реала» освистали Неймара в Мадриде 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фанаты «Реала» освистали Неймара в Мадриде
Фото: РИА Новости
Болельщики мадридского "Реала" освистали бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Marca.
Парижский клуб прилетел в Испанию, чтобы провести матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фанаты "Реала" достаточно холодно приняли бразильца, по информации источника, даже кричали "Уезжай в "Барсу!".
Стоит отметить, что в 2017 году Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны". Летом 2019 года форвард изъявил желание покинуть французский клуб и вернуться обратно, при этом "Реал" был одним из клубов, которые хотели заполучить бразильца себе.
Ранее Неймар лично связался с автором победного гола в финале Кубка Либертадорес.
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Теги:
Футбол , Реал
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