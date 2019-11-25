Фанаты «Реала» освистали Неймара в Мадриде

Болельщики мадридского "Реала" освистали бразильского нападающего французского "ПСЖ" Неймара, сообщает Marca.

Парижский клуб прилетел в Испанию, чтобы провести матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фанаты "Реала" достаточно холодно приняли бразильца, по информации источника, даже кричали "Уезжай в "Барсу!".

Стоит отметить, что в 2017 году Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны". Летом 2019 года форвард изъявил желание покинуть французский клуб и вернуться обратно, при этом "Реал" был одним из клубов, которые хотели заполучить бразильца себе.

Ранее Неймар лично связался с автором победного гола в финале Кубка Либертадорес.