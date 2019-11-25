«Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter

Видео опубликовано в Twitter коллектива из Санк-Петербурга.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — 19:00.