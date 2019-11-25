«Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter 

Петербургский «Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
🔜 #ElKlassikov pic.twitter.com/gdQ131Hjcx— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 25 ноября 2019 г.
Видео опубликовано в Twitter коллектива из Санк-Петербурга.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — 19:00.
Ранее бывший член тренерского штаба Олега Кононова в «Спартаке» Олег Фоменко выразил мнение, что Андрей Тихонов мог бы работать наставником красно-белых вместо Доменико Тедеско.