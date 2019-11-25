Дибала высказался о Месси и Роналду

Дибала о Месси и Роналду: «Вне матчей это два очень тихих человека, но на поле они монстры»

«Вне матчей это два очень тихих человека, но на поле они монстры.

Я слышал, как Луис Скола (аргентинский баскетболист — прим. Sports.ru) сказал, что и Лео, и Криштиану выходят на поле, убежденные, что являются лучшими в мире, и именно поэтому они лучшие. Уверен, что это так.

Мои друзья говорили мне: «Ты играешь с лучшим в сборной, а теперь другой лучший пришел в твой клуб». Я ответил: «Это преимущество для меня». Могу учиться у них каждый день. Кто не хочет играть с лучшими? Мы говорим о двух феноменальных игроках, которые на один или два шага впереди остальных.

Они находятся на вершине мирового футбола, как и на ментальном уровне. Нелегко забивать по 40 голов каждый год. Это безумие. В истории футбола великие футболисты играли в великих командах и не достигли того, что сделали эти двое. Они подталкивают друг друга вперед», — сказал Дибала.