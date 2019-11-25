Дибала высказался о Месси и Роналду

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Вяльбе прокомментирует КМ по лыжным гонкам
Вяльбе прокомментирует КМ по лыжным гонкам
Лыжный спорт
10 женщин каждую ночь: хоккеист из США - о жизни в РФ
10 женщин каждую ночь: хоккеист из США - о жизни в РФ
Хоккей
Футболист искусал голову соперника
Футболист искусал голову соперника
Футбол
Моуринью призвал дать ему время
Моуринью призвал дать ему время
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
2 2
Саутгемптон Саутгемптон
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Борнмут Борнмут
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Дибала о Месси и Роналду: «Вне матчей это два очень тихих человека, но на поле они монстры» 

Sports.ru + ещё 3 4 часа назад
Дибала высказался о Месси и Роналду
Фото: Sports.ru
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о форвардах Криштиану Роналду и Лионеле Месси, с которыми выступает за клуб и сборную Аргентины соответственно.
«Вне матчей это два очень тихих человека, но на поле они монстры.
Я слышал, как Луис Скола (аргентинский баскетболист — прим. Sports.ru) сказал, что и Лео, и Криштиану выходят на поле, убежденные, что являются лучшими в мире, и именно поэтому они лучшие. Уверен, что это так.
Мои друзья говорили мне: «Ты играешь с лучшим в сборной, а теперь другой лучший пришел в твой клуб». Я ответил: «Это преимущество для меня». Могу учиться у них каждый день. Кто не хочет играть с лучшими? Мы говорим о двух феноменальных игроках, которые на один или два шага впереди остальных.
Они находятся на вершине мирового футбола, как и на ментальном уровне. Нелегко забивать по 40 голов каждый год. Это безумие. В истории футбола великие футболисты играли в великих командах и не достигли того, что сделали эти двое. Они подталкивают друг друга вперед», — сказал Дибала.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Sports.ru: последние новости
ЦСКА интересовался Бакамбу, но не договорился об аренде игрока («Чемпионат») ЦСКА интересовался Бакамбу, но не договорился об аренде игрока («Чемпионат») Слуцкий после 4-го поражения «Витесса» подряд: «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как нам играть лучше» Слуцкий после 4-го поражения «Витесса» подряд: «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как нам играть лучше» Агент Алексея Миранчука провел переговоры с представителями «Юве», «Милана» и «Интера» Агент Алексея Миранчука провел переговоры с представителями «Юве», «Милана» и «Интера»
Комментарии 
Теги:
Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вяльбе прокомментирует КМ по лыжным гонкам
Вяльбе прокомментирует КМ по лыжным гонкам
10 женщин каждую ночь: хоккеист из США — о жизни в РФ
10 женщин каждую ночь: хоккеист из США — о жизни в РФ 6
Футболист искусал голову соперника
Футболист искусал голову соперника
Моуринью призвал дать ему время
Моуринью призвал дать ему время
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение