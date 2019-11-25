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Манчестер надоел: Погба выбирает между Зиданом и Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Погба выбирает между Зиданом и Роналду
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо намерен сменить клубную прописку. На данный момент француз якобы два месяца находится в лазарете, но, по информации СМИ, уже давно оправился от травмы и просто отказывается играть за «красных дьяволов». Зимой он может перейти в «Реал» или «Ювентус».
С приближением очередного трансферного окна слухи вокруг мировых звезд современности набирают силу. В частности, неизвестным остается будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который до сравнительно недавних пор был капитаном «красных дьяволов». Контракт француза с английским клубом истекает в июле 2021 года, но не исключено, что Англию Погба покинет гораздо раньше.
В последний раз 26-летний хавбек надевал игровую майку «Ман Юнайтед» 30 сентября в матче 7-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала». Встреча завершилась вничью (1:1), а Погба хоть и отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.
С тех пор на поле хавбек не выходил. Причиной этого была травма лодыжки, от которой француз страдал еще на старте сезона. Врачи «Юнайтед» не называли точных сроков восстановления Погба, а главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер в своих сведениях путался, то говоря, что в лазарете его подопечный пробудет месяц, то утверждая, что на поле тот вернется не ранее декабря.
С момента, как Погба травмировался, прошло уже почти два месяца, и к моменту открытия зимнего трансферного окна разговоры о том, что француз близок к уходу из клуба, участились.
Как утверждает испанское издание Cope, Погба на самом деле уже давно оправился от травмы, а на поле не выходит по совершенно иным причинам. По данным источника, хавбек не желает больше выступать за «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что на француза больше не рассчитывает и Сульшер, который искренне недоволен поведением футболиста, равно как и все остальное руководство клуба. Причиной этому служит не только нежелание Погба играть за «Юнайтед», но и то, как он проводит свободное время.
Боссы клуба убеждены, что француз на самом деле больше симулировал травму, нежели действительно имел дискомфорт в ноге. На эти мысли руководство «МЮ» сподвигло решение Погба отправиться на некоторое время в США, где Поль хотел пройти курс реабилитации. Однако сам хавбек у себя же в Instagram выложил видеозапись, как он играет вместе с легким форвардом «Майами Хит» Джимми Батлером в баскетбол.
При этом на боли в лодыжке Погба, судя по всему, не жаловался совершенно.
В «Манчестере» уже выразили готовность расстаться с французским полузащитником в ближайшее время. Правда, у «Юнайтед» могут возникнуть проблемы с поиском нового клуба для Поля: англичане намерены выручить за своего хавбека не менее €150 млн, а такие деньги за игрока, который в текущем сезоне провел лишь шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами, готовы выложить далеко не все.
Впрочем, отмечается, что у Погба есть как минимум два варианта с продолжением своей карьеры. И оба активно назывались еще минувшим летом.
Так, итальянское издание Tuttosport, приближенное к туринскому «Ювентусу», утверждает, что француза ожидает возвращение в стан действующих чемпионов Италии. По сообщениям источника, клубы уже в ближайшее время проведут первый раунд переговоров, в которые «бьянконери» намерены включить своего форварда Марио Манджукича с некоторой доплатой. Причем хорватский нападающий не против сменить клубную обстановку из-за отсутствия игровой практики.
Более того, на днях спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи был замечен в Манчестере, и его приезд в Англию как раз связывают с грядущим трансфером.
В «Юнайтед» убеждены, что данный вариант может быть максимально выгодным для клуба. Во-первых, руководство «дьяволов» не видит смысла удерживать игрока, не имеющего мотивации выступать за команду, учитывая, что его продажа может существенно разгрузить зарплатную ведомость, да и в принципе улучшить финансовое положение.
Во-вторых, шаг навстречу готовы сделать и в «Ювентусе»: Манджукич твердо намерен покинуть клуб и ради экономии времени может прибыть в Манчестер уже в декабре, чтобы ускорить трансферный процесс. К тому же, как утверждает источник, желание видеть Погба в майке «Ювентуса» выразил лидер туринцев Криштиану Роналду.
Да и сам француз расположен к возвращению в команду, где он провел четыре года, выиграв четыре золота итальянского первенства, два национальных Кубка и еще три Суперкубка Италии.
Однако Погба готов рассмотреть и вариант с переездом в Испанию, где его ждет мадридский «Реал». По данным испанских СМИ, в трансфере хавбека заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Пикантности ситуации добавила и встреча Погба с Зиданом в Дубае.
Впрочем, главный тренер «Реала» заявил, что никакой связи с трансферными слухами это не имеет.
«Это было просто совпадение. Когда мы увидели друг друга, то поговорили, но это личное. Я не собираюсь рассказывать, о чем мы говорили. Мы давно знакомы, поэтому остановились и побеседовали», — приводит слова Зидана AS.
Что касается денег, которые «Реал» якобы готов предложить «красным дьяволам» за Погба, то информация у испанских СМИ разнится. Как утверждает El Desmarque, «сливочные» хотят отложить трансфер до лета, но при этом могут предложить англичанам €100 млн и Гарета Бэйла в придачу. Время валлийского хавбека в Мадриде уже явно подходит к концу, а в «Манчестер Юнайтед» он может реанимировать свою карьеру и усилить атакующий потенциал «красных дьяволов».
Проблема же заключается в том, что манкунианцы рассчитывают провести сделку уже зимой, а в «Реале» на сам трансфер смотрят со скептицизмом в виду отсутствия гарантии, что Зидан останется в команде по окончании сезона.
Так, все тот же El Desmarque сообщает, что у мадридцев имеется альтернативный вариант, согласно которому «сливочные» готовы перехватить Погба в грядущее зимнее трансферное окно, но отдать за него только €70 млн и полузащитника Иско.
В «Манчестере» пока размышляют над этим предложением. Кроме того, Сульшер рассматривает другие кандидатуры, которые могли бы заменить Погба прямо сейчас. По словам норвежского специалиста, на данный момент в его распоряжении имеется только бразильский полузащитник Фред, который в текущем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
«По всей видимости, Фреду придется занять позицию Погба. Он здорово играл в последнее время. Нет смысла говорить о том, как долго Погба будет в «Манчестер Юнайтед». Важно, что пока он нам не может помочь. Поль был великолепен, он создает шансы, это нам необходимо. Но теперь себя должны проявить другие», — говорил Сульшер.
После 13-ти туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 17 баллов, занимает девятое место в турнирной таблице. Отставание от лидера первенства и по совместительству главного соперника «красных дьяволов» — «Ливерпуля» — составляет уже 20 очков.
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Теги:
Футбол , Статьи , Фабио Паратичи , Зинедин Зидан , Марио Манджукич , Уле-гуннар Сульшер , Гарет Бэйл , Поль Погба , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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