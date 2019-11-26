Ловчев прокомментировал скандал с Дзюбой 

Право болельщиков «говорить» должно быть ограничено. Так скандал вокруг футболиста Артема Дзюбы со страниц «Советского спорта» прокомментировал футбольный эксперт Евгений Ловчев.
Ловчев — прославленный в прошлом футболист. Он играл за московские «Спартак» и «Динамо», стал бронзовым призером Олимпиады 1972 года в составе сборной СССР по футболу, тренировал «Крылья Советов», челябинский «Локомотив», «Дружбу» из Майкопа и сборную России по мини-футболу. Ныне Ловчев — эксперт на телевидении и обозреватель «Советского спорта».
Вчера издание опубликовало подведенные Ловчевым итоги 17-го тура Российской премьер-лиги. Среди прочего он назвал скандирования болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы самой обсуждаемой темой в российском футболе.
По мнению Ловчева, должны быть границы, что фанаты могут говорить, а что не могут. При этом он выразил уверенность, что реагировать на пересечение ими этой границы не надо.
«Вообще, болельщики сейчас сильно изменились. Раньше болели за, а теперь многие болеют против», — посетовал Ловчев.