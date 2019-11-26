Россию могут отстранить от Евро-2020

Допинговый скандал может привести к тому, что Россия будет лишена права проведения матчей чемпионата Европы по футболу, которые должны пройти в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса сообщает sports.ru.

«Рамблер» писал, что ранее британские издания Daily Mail и The Telegraph предрекли России из-за допингового скандала запрет не только на участие в Олимпийских играх в Токио, но и на проведение матчей по футболу, в том числе чемпионата Европы, который пройдет летом 2020 года. При этом Санкт-Петербург уже готовится стать одной из площадок турнира.

«Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных», — пояснил Юрий Ганус.

Он также подчеркнул, что отдел расследования агентства установил, что база была не аутентична.

«Когда я увидел вопросы, которые WADA задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать [измененную] базу, не понимая, что это все будет определено, и для спортивных организаций наступят последствия?!» — заявил Ганус.