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Россию могут отстранить от Евро-2020 

Газета.Ru 4 часа назад
WADA ведет огонь: Россия может остаться без Евро
Фото: Reuters
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о санкциях, которые могут быть применены по отношению к сборной России по футболу в свете очередного допингового скандала в отечественном спорте. Так, по словам главы РУСАДА, существует вероятность того, что команда Станислава Черчесова может остаться без чемпионата Европы — 2020, а Санкт-Петербург будет исключен из списка городов-хозяев континентального первенства.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о потенциальном отстранении сборной России от чемпионата Европы. Также может быть лишен статуса «Города-хозяина» Санкт-Петербург, который должен принять четыре матча соревнований.
Турнир впервые в истории первенств Старого Света пройдет сразу в 12 городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля 2020 года, когда состоится решающий матч Евро.
«Насколько это вероятный сценарий, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать поединки? Да, такая вероятность есть», — заявил Ганус в интервью «Би-би-си».
Он также отметил, что во избежание худшего сценария российской стороне было необходимо выполнить ряд требований.
«Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту Всемирного антидопингового агентства (WADA). И, чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия: во-первых, до 31 декабря 2018-го пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу, а, во-вторых, до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA», — сказал Ганус.
Стоит отметить, что в отборочном турнире к Евро-2020 сборная России финишировала на втором месте в группе I. По итогам 10 туров подопечные Станислава Черчесова занесли себе в актив 24 очка, отстав от лидера шестерки Бельгии на шесть баллов.
И даже несмотря на то что форум проводится проходит под эгидой УЕФА, а не ФИФА, которая прислушивается к позиции международных ведомств, нашей команде уже нашли замену. Отстранение россиян поспособствует попаданию на турнир сборной Шотландии, пишет британское издание The Telegraph.
Напомним, что разговоры о пропуске чемпионата Европы начались 25 ноября, когда комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года (изначально страной «нон-грата» Россия становилась бы на Олимпийских играх 2020 и 2022 годов, чемпионате мира по футболу в Катаре — 2022 — о Евро ходили лишь слухи).
Уже 9 декабря исполком проведет заседание, на котором вынесет вердикт, действовать ли в соответствии с рекомендацией или нет.
Последствия для отечественного спорта ожидаемо могут стать плачевными.
Так, отечественные спортсмены будут вынуждены выступать под нейтральным флагом на всех международных турнирах до 2022 года, а все завоеванные там награды будут занесены только в личное досье атлетов, а не в историю российского спорта.
Помимо этого, далеко не все россияне вообще получат право на участие в крупнейших спортивных форумах. Ведь сборную уже не допускали до зимней Олимпиады в Пхенчхане — 2018 под триколором — тогда атлеты под нейтральным флагом были вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие, доказывать свою «чистоту», однако многие получили отказ без объяснения причин.
Наконец, WADA и вовсе может запретить россиянам участвовать в каких-то соревнованиях в полном составе. Ведь после очередных реформ во Всемирный антидопинговый кодекс были внесены правки, согласно которым агентство имеет право накладывать вето на участие определенной страны в турнирах, если национальное антидопинговое агентство этого государства находится под санкциями.
И пускай на данный момент РУСАДА еще пользуется полнотой своих прав, в ближайшее время все может в корне измениться.
Всему виной допинговый скандал в российском спорте, который стал развиваться с новой силой 23 сентября, когда руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агенства Сергей Хрычиков сделал заявление о том, что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в связи с обнаруженными в данных Московской лаборатории махинациями.
На предоставление документов с объяснениями обнаруженных данных России дали три недели, но, видимо, оправдаться у отечественных чиновников не получилось. В итоге, как сообщило издание NYT, комитет по соответствию и его глава — британский юрист Джонатан Тейлор — и склонились к рекомендации по отстранению РФ от соревнований на четыре года.
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Теги:
Футбол , Статьи , Юрий Ганус , Джонатан Тейлор , Станислав Черчесов , Сергей Хрычиков , УЕФА , Совет Европы , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , BBC News
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