Ибрагимович назвал свой следующий клуб

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 25 Ноя 2019 в 10:36 PST Шведский нападающий Златан Ибрагимович назвал клуб, в котором будет выступать.

Напомним, что в данный момент он является игроком клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси". Соглашение с американской командой истекает в конце декабря текущего года, в результате чего футболист станет свободным агентом.

В Instagram Ибрагимовича появилось видео с изображением футболки клуба из Швеции, на которую наносится фамилия форварда.

Экипировка принадлежит "Хаммарбю" — команде из Стокгольма, обладающей титулом чемпиона страны 2001 года.