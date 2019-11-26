Лунев исключен из состава «Зенита»: названа причина

Информация о том, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев не играет почти два месяца из-за травмы, не соответствует действительности.

По информации "Рейтинга букмекеров", причина потери 28-летним футболистом места сначала в стартовом составе, а затем и в заявке — это следствие дисциплинарных нарушений.

Сообщается, что у голкипера вновь появились проблемы с соблюдением режима. Другие подробностей источник не приводит.

В последний раз Лунев выходил на поле 2 октября. Всего в текущем сезоне он провёл 14 матчей и пропустил 10 голов.