Экс-супруг Началовой стал многодетным

Жена футболиста Евгения Алдонина родила ему дочь, которую решили назвать Анжеликой. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, супруги также воспитывают сына Артема и дочь Веру от брака Алдонина с певицей Юлией Началовой.
«Да, родилась. Спасибо за поздравления!» — подтвердил информацию о рождении второй дочери спортсмен.
Он также рассказал, что жена с новорожденной уже выписались из роддома и находятся дома.
«Рамблер» писал, что певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Футболист Евгений Алдонин заявил «Советскому спорту», что после смерти бывшей жены забрал дочь к себе. Однако позднее пиар-директор Началовой Анна Исаева рассказала, что Вера живет у бабушки с дедушкой.