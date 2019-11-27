Экс-супруг Началовой стал многодетным

Алдонин стал многодетным отцом

По данным издания, супруги также воспитывают сына Артема и дочь Веру от брака Алдонина с певицей Юлией Началовой.

«Да, родилась. Спасибо за поздравления!» — подтвердил информацию о рождении второй дочери спортсмен.

Он также рассказал, что жена с новорожденной уже выписались из роддома и находятся дома.