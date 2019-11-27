Зидан рассказал о характере травмы Азара

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил повреждение в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).
Бельгиец хромая в сопровождении медиков покинул поле во втором тайме, его заменил Гарет Бэйл.
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан подтвердил, что травма 28-летнего хавбека, судя по всему, носит серьезный характер.
«Это не просто ушиб. Там ушиб и вывих», — сказал француз после игры.
По данным Marca, Азар повредил тот же голеностоп, который он травмировал летом 2017 года. Тогда ему потребовалась операция.
В ближайшее время игрок пройдет медосмотр.