Зидан рассказал о характере травмы Азара

Зидан о травме Азара: «Там не только ушиб, но и вывих»

Полузащитник «Реала» Эден Азар получил повреждение в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). Бельгиец хромая в сопровождении медиков покинул поле во втором тайме, его заменил Гарет Бэйл Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан подтвердил, что травма 28-летнего хавбека, судя по всему, носит серьезный характер. «Это не просто ушиб. Там ушиб и вывих», — сказал француз после игры. По данным Marca, Азар повредил тот же голеностоп, который он травмировал летом 2017 года. Тогда ему потребовалась операция. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр.

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