Экс-футболист «Спартака» собирает деньги на жизнь

Экс-игроку «Спартака» не на что жить

Латвийский футболист Андрей Рубин остался без средств к существованию. Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», в своем твиттере написал генеральный секретарь футбольной школы Metta Гиртс Михельсонс.

Спортивная карьера Рубина длилась с середины 1990-х до первой половины 2010-х годов. Он играл на позиции полузащитника за такие клубы, как «Ауда» (Латвия), «Эстер» (Швеция), «Сконто» (Латвия), «Кристал Пэлас» (Англия), «Шинник» (Ярославль, Россия), «Спартак» (Москва, Россия), «Металлург» (Латвия), «Интер», «Карабах» и «Симург» (все три — Азербайджан).

Рубин — дважды чемпион Латвии, чемпион Балтийской лиги, дважды обладатель Кубка Латвии, серебряный призер чемпионатов России и Латвии, победитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата Азербайджана.

В составе сборной Латвии он провел более 100 матчей, а ныне, согласно сведениям из открытых источников, работает помощником тренера в латвийском футбольном клубе «Огре».

26 ноября Андрею Рубину исполнился 41 год. Гиртс Михельсонс поздравил его с днем рождения в своем твиттере. Он описал карьеру Рубина как блестящую, а его жизнь после нее как суровую. По словам генсека школы Metta, Рубин лишился средств к существованию.