«Краснодар» победил «Базель» в матче Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над швейцарским «Базелем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Краснодару» принёс гол Ари, реализовавшего пенальти на 72-й минуте.

В параллельно матче испанский «Хетафе» на выезде взял верх над турецким «Трабзонспорм» со счётом 1:0.

В заключительном, шестом туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе». Матч пройдёт 12 декабря.