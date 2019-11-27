Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба «Хаммарбю» из Стокгольма.

Как сообщает Sportbladet, 38-летний швед приобрёл порядка четверти акций клуба, являющегося принципиальным соперником воспитавшего его «Мальмё».

«Я помогу «Хаммарбю» стать лучшим в Скандинавии», — заявил Ибрагимович.

«Хаммарбю» является чемпионом Швеции 2001 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате страны, и гарантировала себе выход в квалификацию Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью намерен пригласить в «Тоттенхэм» Ибрагимовича.