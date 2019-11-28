Фанаты «Мальме» надругались над статуей Ибрагимовича

Фанаты шведского клуба "Мальме" надели на голову статуи воспитанника и бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича мешок и сиденье от унитаза, разместив рядом баннер с текстом: "Перенесите эту статую как можно скорее в Стокгольм".

Такое поведение поклонников "Мальме" связано с совершенной 38-летним футболистом накануне сделкой по покупке 25% акций столичного "Хаммарбю", являющегося самым принципиальным соперником для его родного клуба.

Ибрагимович является легендой "Мальме" и шведского футбола. За свою карьеру он помимо родного клуба выступал за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону", французский "ПСЖ", английский "Манчестер Юнайтед" и амриканский "Лос-Анджелес Гэлакси".

В данный момент знаменитый форвард находится в статусе свободного агента. По информации итальянских СМИ, он может продолжить карьеру в "Милане". Фанаты шведского клуба "Мальме" надели на голову статуи воспитанника и бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича мешок и сиденье от унитаза, разместив рядом баннер с текстом: "Перенесите эту статую как можно скорее в Стокгольм".

Такое поведение поклонников "Мальме" связано с совершенной 38-летним футболистом накануне сделкой по покупке 25% акций столичного "Хаммарбю", являющегося самым принципиальным соперником для его родного клуба.

Ибрагимович является легендой "Мальме" и шведского футбола. За свою карьеру он помимо родного клуба выступал за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону", французский "ПСЖ", английский "Манчестер Юнайтед" и амриканский "Лос-Анджелес Гэлакси".

В данный момент знаменитый форвард находится в статусе свободного агента. По информации итальянских СМИ, он может продолжить карьеру в "Милане".