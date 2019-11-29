Россия отстала от Португалии в таблице коэффициентов

Критическая ситуация в таблице коэффициентов. Португалия отрывается

Россия уверенно идёт к потере одной команды в ЛЧ.

Накануне завершился пятый тур Лиги Европы. Теперь мы точно знаем, что «армейцы» не выйдут из группы, даже если обыграют «Эспаньол», а у «Краснодара» всё ещё есть шансы попасть в плей-офф. И все эти результаты в очередной раз отдалили РПЛ от главного конкурента в таблице коэффициентов УЕФА — Португалии.

Выступление российских команд

На этой еврокубковой неделе наши клубы показали не лучший результат. «Зенит» дома обыграл «Лион» со счётом 2:0, оставив шансы на выход плей-офф Лиги чемпионов, и заработали два очка в таблице коэффициентов. Зато «Локомотив» в этом туре провалился. «Байер» вышел на игру в Москве побеждать и добился своего. Теперь «железнодорожники» не попадают в плей-офф даже Лиги Европы. В той самой Лиге Европы «Краснодар» выиграл тяжелейший матч с «Базелем», который уже обеспечил себе путёвку в евровесну. «Быки» победили со счётом 1:0 и заносят в копилку два очка. ЦСКА был на грани поражения «Лудогорцу», но Фёдор Чалов принёс команде ничью 1:1.

Португалия убегает

В Лиге чемпионов «Бенфика» встречалась с РБ «Лейпцигом» и почти увезла победу, но РБ вытащил матч на последних минутах. В итоге ничья 2:2. В Лиге Европы две победы и два поражения. «Порту» в гостях обыграл «Янг Бойз» со счётом 2:1, но португальский клуб не решил задачу выхода из группы — там всё решится в последнем туре. «Спортинг» уверенно обыграл голландский «ПСВ» (4:0) и вышел из своего квартета в плей-офф. «Брага» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном», проигрывая по ходу матча, и уже вышла из группы. «Гимарайнш» в пятой игре Лиги Европы сыграла вничью со «Стандартом» и в плей-офф теперь уже точно не выйдет.

Что дальше?

Сейчас ситуация в таблице такая: у России 45,216, а у Португалии — 47,249. Отставание РПЛ — 2,033 очка. Вполне вероятно, португальцы продолжат набирать очки, а вот наших клубов скоро станет в два раза меньше. Теперь шанс, что как минимум на один сезон нам придётся потерять команду в Лиге чемпионов повышается. Очень похоже на то, что в 2021 году на групповой этап будут заявляться не три команды, а две. Причём одна через квалификацию.

Таблица коэффициентов