Не хватает: Тарасов просит снизить алименты до 15 тысяч рублей 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Фанаты «Мальме» надругались над статуей Ибрагимовича
Фанаты «Мальме» надругались над статуей Ибрагимовича
Футбол
Раскрыты траты на подготовку сборной России к олимпиадам
Раскрыты траты на подготовку сборной России к олимпиадам
Зимние виды спорта
"Уже война": Захарова о допинговом скандале
"Уже война": Захарова о допинговом скандале
Зимние виды спорта
Фанат «Зенита» ударил росгвардейца и пожалел
Фанат «Зенита» ударил росгвардейца и пожалел
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Борнмут
1 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
1 2
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль
Ливерпуль
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Саутгемптон
22:30
Норвич Сити Норвич Сити
Челси
Челси
22:30
Астон Вилла Астон Вилла
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион

Не хватает: Тарасов просит снизить алименты до 15 тысяч рублей 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Не хватает: Тарасов просит снизить алименты до 15 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Футболист Дмитрий Тарасов попросил суд снизить его алименты на старшую дочь до величины прожиточного минимума в Москве — 15 225 рублей в месяц. Об этом сообщает «СтарХит».
Издание отмечает, что снизить алименты оставшийся без работы Тарасов попросил из-за финансовых проблем. Однако адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин усомнился, что Тарасов нуждается в деньгах.
«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег», — отметил Жорин.
По его мнению, Тарасов также потратил слишком много денег на последний отдых.
Как сообщал «Рамблер», ранее Жорин заявлял, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам для старшей дочери на 15 миллионов рублей. СМИ писали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг. В итоге Тарасов погасил задолженность, суд обязал его выплачивать по 400 тысяч рублей.
Адвокат футболиста Умалат Сайгитов отмечал, что Тарасову приходится выплачивать кредит за загородный дом — по 250 тысяч рублей в месяц, а также кредит за машину.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Футбол , Дмитрий Тарасов , Умалат Сайгитов , Сергей Жорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты «Мальме» надругались над статуей Ибрагимовича
Фанаты «Мальме» надругались над статуей Ибрагимовича
Раскрыты траты на подготовку сборной России к олимпиадам
Раскрыты траты на подготовку сборной России к олимпиадам
«Уже война»: Захарова о допинговом скандале
«Уже война»: Захарова о допинговом скандале 228
Фанат «Зенита» ударил росгвардейца и пожалел
Фанат «Зенита» ударил росгвардейца и пожалел 3
Названа причина допинговых проблем России
Названа причина допинговых проблем России 322
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение