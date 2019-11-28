Не хватает: Тарасов просит снизить алименты до 15 тысяч рублей

Футболист Дмитрий Тарасов попросил суд снизить его алименты на старшую дочь до величины прожиточного минимума в Москве — 15 225 рублей в месяц. Об этом сообщает «СтарХит».

Издание отмечает, что снизить алименты оставшийся без работы Тарасов попросил из-за финансовых проблем. Однако адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин усомнился, что Тарасов нуждается в деньгах.

«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег», — отметил Жорин.

По его мнению, Тарасов также потратил слишком много денег на последний отдых.

Как сообщал «Рамблер», ранее Жорин заявлял, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам для старшей дочери на 15 миллионов рублей. СМИ писали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг. В итоге Тарасов погасил задолженность, суд обязал его выплачивать по 400 тысяч рублей.