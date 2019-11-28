Уткин поиздевался над Дзюбой

Ранее Дзюба дал интервью в футболке с принтом своего персонального стикера из «зенитовского» Telegram-канала.

«А вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?.. Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса», — написал Уткин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на сто тысяч рублей за оскорбительные выкрики болельщиков. Сам Дзюба заявил, что будет отвечать на все нападки своей игрой.