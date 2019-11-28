Уткин поиздевался над Дзюбой 

Журналист Василий Уткин обратил внимание, что Артем Дзюба носит футболку с изображением самого себя. В своем Telegram-канале Уткин отметил, что даже Лионель Месси и Криштиану Роналду такого себе не позволяли.
Ранее Дзюба дал интервью в футболке с принтом своего персонального стикера из «зенитовского» Telegram-канала.
«А вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?.. Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса», — написал Уткин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Как сообщал «Рамблер», во время матча сборной России с Сан-Марино болельщики «Спартака» скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».
Сборная РФ одержала победу со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко, а Дзюба во время игры не отличился.
Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на сто тысяч рублей за оскорбительные выкрики болельщиков. Сам Дзюба заявил, что будет отвечать на все нападки своей игрой.
«Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело», — сказал он.