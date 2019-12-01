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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020 

Газета.Ru + ещё 131 1 час назад
Могло быть и хуже: с кем Россия сыграет на Евро
Фото: EPA
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы — 2020 — к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия. Таким образом, подопечным Станислава Черчесова удалось избежать встречи с более опасной командой Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом. Также стал известен календарь сборной на Евро: она проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Бэйл к нам не поедет
Россия узнала всех соперников по группе B на чемпионате Европы 2020 года — это Бельгия, Дания и Финляндия.
Первые два матча подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге: 13 июня — с Бельгией, 17-го — с Финляндией. А 22-го числа отечественная дружина отправится в Копенгаген, где в противостоянии с хозяевами поля — датчанами — будет решать задачу выхода из группы.
Россия — Бельгия. 13 июня Россия — Финляндия. 17 июня Россия — Дания. 22 июня Купить билет на любой из этих матчей можно без очереди. Для этого нужно выиграть код на https://t.co/HHlo4zS4Uw pic.twitter.com/e1fQsnsxPY— Сборная России (@TeamRussia) November 30, 2019
Тот факт, что первый матч Евро сборная России проведет против бельгийцев, не внушает большого оптимизма. Обе встречи в квалификации национальная команда этому сопернику проиграла с отрывом в два и три мяча (1:3 и 1:4). Начинать групповой этап с поражения тоже не очень хочется.
Если чуда не произойдет и 13 июня «красные дьяволы» увезут победу с арены «Санкт-Петербург», то Дзюбе и Ко нужно будет обязательно побеждать Финляндию, чтобы набрать первые очки и подойти к гостевому противостоянию с Данией с реальными шансами на выход в 1/8 финала.
Однако ситуация могла быть еще сложнее: вместо Финляндии в группу B имел все шансы попасть Уэльс во главе с Гаретом Бэйлом и Аароном Рэмзи.
По сути, выбор между Финляндией и Уэльсом был единственной интригой в жеребьевке для подопечных Черчесова. Почему?
Дания является одной из стран-хозяек группы B, как и Россия (половина матчей пройдет в Санкт-Петербурге, половина — в Копенгагене), поэтому ее попадание в этот квартет было обязательным.
Что касается сборной Бельгии, то это единственная команда, которую можно было отправить к России из первой корзины, куда попали победители своих отборочных групп — Италия, Англия, Украина, Германия и Испания.
С Украиной Россию разводят по политическим мотивам, а остальные страны являются хозяйками Евро в других группах, поэтому и были распределены в «домашние» для себя квартеты.
Так и получилось, что интрига сохранялась лишь в отношении последнего соперника — и им оказалась Финляндия, что немного облегчает ситуацию.
Хотя совсем недооценивать Суоми, конечно, не стоит. Неспроста финны пробились на Евро из группы с гораздо более опытными соперниками — Италией, Грецией, Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном.
Обойти в этом секстете боевитых греков и занять второе место после играющих на другом уровне итальянцев было настоящим подвигом, и подопечные Маркку Канервы его совершили.
Это вообще первый выход сборной Финляндии в финальную часть крупного турнира.
Как же им это удалось? Ничего экстраординарного — жесткая дисциплина, крепкая оборона, сильный командный дух. Сборная России не очень любит команды, которые ставят перед воротами автобус, так что легко с финнами не будет.
Примерно из той же серии команда Дании, но с поправкой на то, что в ее составе есть звездный полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, который делает атаку скандинавов гораздо острее: не зря он стал лидером сборной по голам и ассистам в отборе на Евро.
Что касается сборной Бельгии, то тут все понятно, — лучшая сборная в рейтинге ФИФА на данный момент, украшенная россыпью звезд вроде Эдена Азара, Кевина Де Брейне и Тибо Куртуа. «Красные дьяволы» покажут красивую, агрессивную игру в атаке, остановить которую можно будет только чудом, подобным тому, что произошло в матче 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией.
Группа смерти
Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018. Настоящая «группа смерти».
Во время оглашения результатов жеребьевки главный тренер Бундестим Йоахим Лёв сидел с каменным лицом, наставник французов Дидье Дешам без остановки смеялся, а рулевой португальцев Фернанду Сантуш лишь иронично похмыкивал, явно задаваясь вопросом: «И как только все так могло сложиться?»
В остальных группах интриги меньше, но она есть. В квартете А фаворитом будет Италия, а Турция, Уэльс и Швейцария устроят битву за второе место. В группе С Украина схлестнется с Нидерландами за первую строчку, в то время как Австрия постарается уколоть двух фаворитов.
В квартете D Англия попытается расквитаться с Хорватией за поражение в полуфинале ЧМ-2018, а в группе Е Испания испытает на себе атакующую мощь Роберта Левандовски в составе сборной Польши.
Сайт УЕФА
Напомним, что чемпионат Европы — 2020 впервые за всю историю турнира пройдет на территории всего континента. Матчи первенства примут 12 городов, включая Санкт-Петербург. Кроме того, из-за нового формата ни одна национальная команда не получила автоматического права на участие в финальной стадии турнира в качестве привилегии для принимающей страны. Это произошло впервые с 1976 года. Стартует предстоящий турнир 12 июня, а завершится ровно через месяц — 12 июля.
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Теги:
Футбол , Статьи , Сборная России , Станислав Черчесов , Кристиан Эриксен , Йоахим Лев , Эден Азар , Дидье Дешам , Гарет Бэйл , Фернанду Сантуш , СБОРНАЯ РОССИИ
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