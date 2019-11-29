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«Верили, что победим в 5 мячей»: почему ЦСКА провалился в Европе 

Газета.Ru 1 час назад
«Верили, что победим в 5 мячей»
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА должен был обыграть болгарский «Лудогорец» на своем поле со счетом 4:0 или с разницей в пять мячей, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но армейцы даже не смогли просто победить, сведя встречу к ничьей. После встречи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что в Лиге Европы его команда делала все хорошо на 99% и объяснил неудачи Федора Чалова, а полузащитник Яка Бийол оценил предположение о «проклятии» клуба.

ЦСКА (Россия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1

Московский ЦСКА не просто не вышел в плей-офф Лиги Европы, но и близок к тому, чтобы установить антирекорд по очкам для российских команд на групповой стадии этого турнира. Армейцы уже точно останутся в своей группе четвертыми и к тому же в игре с «Лудогорцем» забили только первый мяч в ЛЕ на своем поле.
«Сегодняшний матч — отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем в предыдущем матче с «Ференцварошем» (0:0). Но сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса, — рассказал после окончания встречи главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко.
— Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит. Можно сделать вывод по всему этому турниру, что если делаешь все хорошо на 99%, ничего не добьешься. Если этого 1% не хватает, ничего не будет».
Поделился наставник ЦСКА и своим мнением об игре нападающего команды Федора Чалова, забившего единственный мяч команды, но не показывающего своего прошлогоднего футбола.
«На Чалова выпала очень серьезная нагрузка: он играет без замен в клубе, регулярно выступает за молодежную сборную России. То, что он на поле, — для нас уже большой плюс. Мы говорили, что Чалову становится легче, когда он может отдохнуть, посидеть на скамейке, посмотреть на игру со стороны. Будь у нас еще один чистый нападающий, было бы легче. Возможно, в следующей игре мы дадим ему отдохнуть», — отметил Гончаренко.
«Мы могли быть более собранными и агрессивными во втором тайме, но в целом мы довольны тем, как мы сыграли. ЦСКА — хорошая команда, которая переживает смену поколений, — подчеркнул наставник «Лудогорца» Алекси Железняк.
— Уверен, они будут прогрессировать, их ждет хорошее будущее. Сегодня важно было не пропустить, были близки к этому, как и к тому, чтобы взять три очка».
Лидер ЦСКА Никола Влашич сразу после матча рассуждал о предстоящем поединке в чемпионате страны с тульским «Арсеналом» и в целом о положении своей команды в Российской премьер-лиге.
«Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал». Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной, — цитирует хорвата «Чемпионат.com».
— Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить».
Напомним, ЦСКА находится на третьем месте в РПЛ, уступая только «Зениту» и «Локомотиву».
Соотечественник Влашича Кристиян Бистрович тоже говорил в микст-зоне о матче с «Арсеналом», хотя и итоги противостояния с «Лудогорцем» подвел.
«У нас было много моментов, но мы не сумели забить. Вопрос в концентрации и реализации, мы должны над этим поработать. Просто нужно отрабатывать это все на тренировках, больше анализировать, — сказал хорватский хавбек.
— Да, мы верили, что можем обыграть их со счетом 4:0. Всегда, когда есть шансы, надо верить. Мы хорошо начали, но не успели забить в первые 15-20 минут. Мы все молодые футболисты, и все эти матчи в Европе нужны для опыта».
Вышедший на замену в концовке словак Яка Бийол посетовал на то, что ЦСКА, несмотря на качественный футбол, не удалось провести быстрый гол, который мог бы повернуть игру в пользу армейцев.
«Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно. Обидно. Надо сфокусироваться на чемпионате, чтобы подняться там наверх в таблице. Мы все хотим выиграть последний матч в Барселоне против «Эспаньола» и уйти с хорошим результатом и настроением на паузу в чемпионате, — отметил Бийол.
— Проклятье? Не уверен, что можно говорить так. Мы не забили, это все. Остальное не важно. Нужно идти дальше. Был ли офсайд при 1:1? Я со своей позиции не видел. Мяч несколько раз попадал в Чалова. Так бывает, это помешало, но с этим ничего не сделать».
В заключительном туре Лиги Европы ЦСКА сыграет в Испании с «Эспаньолом», который уже обеспечил себе первое место в группе и вообще забил в еврокубке больше голов, чем в Примере, где борется за выживание.
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Теги:
Футбол , Статьи , Никола Влашич , Виктор Гончаренко , Федор Чалов , Зенит , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
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