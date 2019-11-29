Опубликована команда недели в Лиге Европы 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем сайте команду недели в Лиге Европы.
Больше всего представителей в символической сборной у киевского "Динамо" и турецкого "Бешикташа".
Полностью состав команды недели выглядит следующим образом:
Вратарь Янн Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах).
Защитники: Джанер Эркин ("Бешикташ"), Гиоргос Меркис (АПОЭЛ), Энцо Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага").
Полузащитники: Виктор Цыганков ("Динамо" Киев), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Беньямин Вербич ("Динамо" Киев)
Нападающие: Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Венсан Абубакар ("Порту").