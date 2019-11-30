Капитан «Витесса» Линссен сожалеет об уходе Слуцкого

Капитан арнемского "Витесса" Брайан Линссен сожалеет об уходе российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает FOX.
По его словам, 48-летний наставник проявлял свои лучшие качества именно в тот момент, когда это было максимально необходимо.
"Слуцкий оказался очень милым и честным человеком. Он поблагодарил нас за работу и сказал, что мы всегда можем звонить ему. Жаль, что все сложилось именно так. Леонид — человек моего сердца", — сказал Линссен.
Ранее сообщалось, что Слуцкий в социальной сети опубликовал трогательное прощание с "Витессом"