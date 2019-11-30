Капитан «Витесса» Линссен сожалеет об уходе Слуцкого из клуба

По его словам, 48-летний наставник проявлял свои лучшие качества именно в тот момент, когда это было максимально необходимо.

"Слуцкий оказался очень милым и честным человеком. Он поблагодарил нас за работу и сказал, что мы всегда можем звонить ему. Жаль, что все сложилось именно так. Леонид — человек моего сердца", — сказал Линссен.

Ранее сообщалось, что Слуцкий в социальной сети опубликовал трогательное прощание с "Витессом"