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Друг болбоев и футболистов: как Моуринью меняет «Тоттенхэм» 

Газета.Ru 2 часа назад
Жозе Моуринью успел провести всего два матча на посту главного тренера «Тоттенхэма», однако уже впечатлил требовательных болельщиков и навел порядок в команде. «Газета.Ru» — о том, как португальский специалист меняет «шпор».
С момента своего официального представления в «Тоттенхэме» и первой пресс-конференции Жозе Моуринью, повторяя это словно мантру, пытается донести единственный посыл: в команде для него главное — личное счастье и хорошее настроение футболистов. Не исключено, что таким образом португалец старается то ли поддеть предыдущего наставника «шпор» Маурисио Почеттино, то ли брать с него пример, ведь аргентинец главные успехи клуба последних лет построил исключительно на доверительных отношениях с игроками. Когда они испортились и было провалено начало сезона — его уволили.
Для Моуринью это практически уникальная ситуация — он всегда стремился к тому, чтобы порадовать своих игроков, но никогда прежде их так не боготворил. Нельзя забывать и про частые конфликты португальца, которые порой ставили крест на карьере футболистов в команде.
Например, после гостевой победы над «Вест Хэм Юнайтед» он упомянул, что, быть может, Почеттино не разрешал игрокам включать музыку в раздевалке.
«В раздевалке на выездах 11 месяцев не было музыки, улыбок, счастья. Но футболисты выиграли! Я чувствовал, что игроки не знают, как я отношусь к музыке в раздевалке. На базе музыка тоже играла очень тихо — возможно, этот парень запрещал ее или она ему не нравилась. Но раздевалка для футболистов — это дом! Они могут делать все, что захотят. Когда едем на выезд, мне нравится включать музыку после игры. Мы должны ценить победы, ведь выиграть не так-то просто. В этот раз музыка была очень громкой. Меня не волнует, какая музыка играет. Мне важно, что игроки были счастливы!» — заверил специалист в очередной раз.
После почти годичного перерыва в карьере Моуринью если и не изменился кардинальным образом, то в «Тоттенхэме» явно пытается скрыть свои худшие качества. По информации британского издания Sportsmail, футболисты «шпор» находятся под впечатлением от работы с португальцем, хотя прошло лишь несколько недель. В частности, им нравится, что тренер обменивается с ними шутками и прислушивается к их мнению. Этого команде, как думают спортсмены, и не хватало в последние месяцы под руководством Почеттино.
«Сейчас мы в хороших отношениях с Моуринью, мы разговариваем, каждый старается помочь команде. Так как я один из лидеров команды, периодически он обращается ко мне за советом», — приводит слова капитана «Тоттенхэма» Гарри Кейна Goal.
Иначе говоря, за столько короткое время португальцу удалось добиться главного — завоевать доверие игроков и заставить их забыть о не самом лучшем периоде. Впрочем, кто бы сомневался, что специалист с таким именем и опытом будет действовать иначе, но, учитывая нрав Моуринью, определенное личное достижение в этом все-таки есть.
Не забывает экс-наставник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» о болельщиках «шпор». Это важный момент, поскольку в период работы в лондонском клубе он обещал, что никогда не возглавит «Тоттенхэм» в знак уважения. Правда, то же самое он говорил и про возможность тренировать манкунианцев. И здесь Моуринью снова показывает, что меняются не только времена, но и он сам: работа в стане «красных дьяволов» была не лучшим показателем — там он оставался более холоден и строг, быть может, что из-за более высокого статуса клуба и игроков.
В «Тоттенхэме» все иначе. Клуб не видел побед и больших трофеев уже несколько десятилетий, если не считать выход в финал Лиги чемпионов в прошлом году, который был проигран. Вполне логично, что в Моуринью видят именно того, кто сможет команду к этим целям привести. Здесь босс и главная звезда — только он, а не как это было в «МЮ» или мадридском «Реале», где свою жесткость с игроками вроде Поля Погба или Криштиану Роналду демонстрировать необходимо.
Пожалуй, самый умилительный эпизод с участием Моуринью произошел во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Так вышло, что один из своих голов «шпоры» оформили после того, как болбой на стадионе лондонцев быстро ввел мяч в игру. Момент не остался без внимания португальца: тренер лично подошел к подающему мячи Каллуму Хайнсу и поблагодарил его, пожав тому руку. Фотография момента облетела все социальные сети и в очередной раз заставила сердца поклонников «Тоттенхэма» биться чаще.
«Это кажется немного нереальным. Я просто делал свою работу и все еще не могу поверить в то, что произошло. Даже не видел гол! Я доставал вышедший за пределы поля мяч, а потом услышал радостные крики. Обернулся, а Кейн празднует. Я посмотрел повтор на табло и увидел, что произошло.
Со стороны Жозе было очень мило подойти ко мне. Это сделало мой день и мою жизнь. Я люблю «Тоттенхэм», и это был потрясающий момент, который я никогда не забуду», — цитирует 15-летнего Хайнса официальный сайт клубы.
Справедливости ради, со спортивной точки зрения в «Тоттенхэме» поменялось пока мало что. Команда все так же играет по привычной схеме 4-2-3-1, которую до этого практиковал и Почеттино. Опять-таки, за два матча пытаться изменить игровую модель — это слишком опрометчиво, и трудно допустить, что Моуринью со своим бэкграундом стал бы экспериментировать. Ахиллесовой пятой «шпор» в начале сезона стали выездные матчи. Если брать исключительно Английскую премьер-лигу (АПЛ), то с Почеттино команда ни разу не выиграла в гостях в этом сезоне. Это была первая сложность Моуринью — в дебютной встрече он с командой гостил у «Вест Хэма».
Уже в первом тайме «Тоттенхэм» повел со счетом 2:0, однако во втором пропустил два мяча, но все-таки сумел прийти к первой за сезон победы на выезде — 3:2.
В домашнем матче против «Олимпиакоса» дела у «шпор» и вовсе были плачевными из-за двух пропущенных голов в первом тайме. Во втором лондонцы забили четыре и победили. По сути, проблемы игры на выезде и стабильности никуда не делись, но главное — это набранные очки, которые хоть и с трудом, но брать получается. Если судить по двум играм, то Моуринью проделал хорошую работу. Другой вопрос, что это только два матча, а дальше в календаре «Челси» с «МЮ» и «Бавария».
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Теги:
Футбол , Видео , Премьер-лига , Статьи , Гарри Кейн , Поль Погба , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
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