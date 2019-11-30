Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился 

Футбольный болельщик, обматеривший капитана сборной России Артема Дзюбу, признался, что просто веселился и «прикалывался». Об этом сообщает Sport24..
«Это было огромное веселье на весь стадион, в котором принимали участие не только фанаты «Спартака». Заряд поддержали и болельщики «Зенита». Мы просто весело провели время в Сан-Марино, не ехали с целью сплотиться против Артема. Дзюба же сам говорит, что любит поприкалываться», — сказал фанат.
Во время отборочного матча чемпионата Европы-2020 со сборной Сан-Марино российские фанаты выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы. Ситуация повторилась и в поединке «Урала» со «Спартаком» в премьер-лиге. Форварду скандировали:
«Дзюба, Дзюба, иди … [прочь]».
Сам футболист не придал значения произошедшему и заявил, что не намерен отвечать невежам на трибунах: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело, буду отвечать там».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в интернете появилось видео, где Дзюба говорит: «Россия и Украина — братья», обнимая футболиста Ракицкого.