Оскорблявший Дзюбу фанат объяснился

Футбольный болельщик, обматеривший капитана сборной России Артема Дзюбу, признался, что просто веселился и «прикалывался». Об этом сообщает Sport24 ..

«Это было огромное веселье на весь стадион, в котором принимали участие не только фанаты «Спартака». Заряд поддержали и болельщики «Зенита». Мы просто весело провели время в Сан-Марино, не ехали с целью сплотиться против Артема. Дзюба же сам говорит, что любит поприкалываться», — сказал фанат.

Во время отборочного матча чемпионата Европы-2020 со сборной Сан-Марино российские фанаты выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы. Ситуация повторилась и в поединке «Урала» со «Спартаком» в премьер-лиге. Форварду скандировали:

«Дзюба, Дзюба, иди … [прочь]».

Сам футболист не придал значения произошедшему и заявил, что не намерен отвечать невежам на трибунах: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело, буду отвечать там».