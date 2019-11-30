«Реал» вышел в лидеры чемпионата Испании

«Реал» одолел «Алавес» и вышел в лидеры чемпионата Испании

Мадридский "Реал" победил "Алавес" в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Серхио Рамос на 52-й минуте. На 65-й минуте игры Лукас Перес счет сравнял, реализовав пенальти. Однако уже через четыре минуты Даниэль Карвахаль вывел "Реал" вперед.

Эта победа позволила мадридской команде выйти в лидеры чемпионата Испании. В турнирной таблице "Реал" на три балла опережает "Барселону", однако каталонский клуб еще не провел встречу 15-го тура.

Ранее сообщалось, что судья благодаря VAR отменил пенальти в ворота "Реала" и удаление Куртуа.

Чемпионат Испании. 15-й тур"Алавес" — "Реал" — 1:2Голы: 0:1 — Рамос, 52; 1:1 — Перес (пенальти), 65; 1:2 — Карвахаль, 69.