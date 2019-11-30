Российским болельщикам упростят получение «шенгена»

Въезд в страны Шенгена для российских болельщиков на время чемпионата Европы — 2020 может быть упрощен, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.
"В ближайшие недели мы планируем разработать предложения, способные упростить процедуру получения визы. Это касается и российских болельщиков, которые захотят посетить страны, требующие шенгенскую визу", — заявил специалист.
При этом он отметил, что для журналистов, которые получат аккредитацию на игры европейского первенства, будет действовать стандартная процедура.
На групповом этапе сборная России сыграет два матча в Санкт-Петербурге, а один в Копенгагене, где встретится с национальной командой Дании.
Ранее полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об амбициях на Евро-2020.