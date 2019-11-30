Российским болельщикам упростят получение «шенгена»

Въезд россиян в страны Шенгена на ЧЕ-2020 может быть упрощен

Въезд в страны Шенгена для российских болельщиков на время чемпионата Европы — 2020 может быть упрощен, сообщает ТАСС.

"В ближайшие недели мы планируем разработать предложения, способные упростить процедуру получения визы. Это касается и российских болельщиков, которые захотят посетить страны, требующие шенгенскую визу", — заявил специалист.

При этом он отметил, что для журналистов, которые получат аккредитацию на игры европейского первенства, будет действовать стандартная процедура.

На групповом этапе сборная России сыграет два матча в Санкт-Петербурге, а один в Копенгагене, где встретится с национальной командой Дании.