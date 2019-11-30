В Петербурге завили о готовности города к Евро-2020

Власти Петербурга завили о готовности города к Евро-2020

"Владимир Кириллов рассказал главе УЕФА о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020. Он отметил, что все организационные вопросы решены и петербуржцы с нетерпением ждут начала футбольного праздника", — сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Согласованы две фан-зоны. Главная будет располагаться на Конюшенной площади в центре Петербурга, вторая — на Дворцовой площади — будет задействована частично и на ограниченное время. Предполагается, что на Дворцовой площади с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляции матчей плей-офф.