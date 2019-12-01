Назван фаворит в битве за «Золотой мяч»

Вальверде назвал фаворита в битве за «Золотой мяч»

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал имя игрока, которого он считает главным претендентом в борьбе за награду "Золотой мяч", передает Goal.com.

По словам наставника сине-гранатовых, он старается не уделять внимание таким церемониям, так как для него они слишком долгие. Однако если бы ему предложили проголосовать за лучшего, он бы отдал голос за капитана своей команды — Лионеля Месси

"Каждый год голосуют, основываясь на минувшем сезоне. Но если вам хочется дать награду действительно лучшему — отдайте ее Месси и вопрос будет решен", — заявил Вальверде.

Напомним, что помимо аргентинца на "Золотой мяч" претендует защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который в этом году стал победителем ЛИги чемпионов в составе мерсисайдцев, а также добраться в составе сборной Нидерландов до финала Лиги наций.

Месси к настоящему моменту имеет в активе пять "Золотых мячей". Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась 32-летнему форварду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.