Дзюба ответил сектантам и фашистам

Дзюба дал ответ «сектантам и фашистам»

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура чемпионата России. Единственный гол забил Илья Кутепов — в свои ворота, но этот эпизод не обошелся без участия Дзюбы: он продавил Кутепова и пробил головой с нескольких метров, Александр Максименко отразил мяч, но перевел его в ногу Кутепову, от которого мяч уже залетел в сетку.

По словам Дзюбы, он не расстроился, что гол на него не записали.

«Главное — победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», — подчеркнул он.

Дзюба уточнил, что «лающими и хрюкающими» он называет только «сектантов и фашистов».

Как сообщал «Рамблер», ранее во время матча сборной России с Сан-Марино болельщики «Спартака» скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».