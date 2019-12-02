Дзюба ответил сектантам и фашистам

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победы над «Спартаком» в домашнем матче заявил, что пока его противники «хрюкают», он выигрывает. Об этом сообщает Sport24.
«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0 в рамках 18-го тура чемпионата России. Единственный гол забил Илья Кутепов — в свои ворота, но этот эпизод не обошелся без участия Дзюбы: он продавил Кутепова и пробил головой с нескольких метров, Александр Максименко отразил мяч, но перевел его в ногу Кутепову, от которого мяч уже залетел в сетку.
По словам Дзюбы, он не расстроился, что гол на него не записали.
«Главное — победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», — подчеркнул он.
Дзюба уточнил, что «лающими и хрюкающими» он называет только «сектантов и фашистов».
Как сообщал «Рамблер», ранее во время матча сборной России с Сан-Марино болельщики «Спартака» скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***».
Сборная РФ одержала победу со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко, а Дзюба во время игры не отличился. Футболисту припоминали заявления о планах стать лучшим бомбардиром в истории сборной и забить семь голов.
Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на сто тысяч рублей за оскорбительные выкрики болельщиков. Сам Дзюба заявил, что будет отвечать на все нападки своей игрой.