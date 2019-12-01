Главный тренер «Спартака» проник в комнату арбитров после матча

Сотрудникам службы безопасности стадиона "Газпром Арена" пришлось выгнать 34-летнего специалиста.

По ходу матча немецкий наставник красно-белых не раз высказывал претензии в адрес работы судей. Особенно ярко это было видно на 72-ой минуте матча, во время эпизода с попаданием мяча в руку защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.