Главный тренер «Спартака» проник в комнату арбитров

Главный тренер столичного «Спартака» Доменико Тедеско проник в комнату арбитров после матча против петербургского «Зенита». Об этом сообщает Sport24.
Сотрудникам службы безопасности стадиона "Газпром Арена" пришлось выгнать 34-летнего специалиста.
По ходу матча немецкий наставник красно-белых не раз высказывал претензии в адрес работы судей. Особенно ярко это было видно на 72-ой минуте матча, во время эпизода с попаданием мяча в руку защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба высказался об итогах матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака".