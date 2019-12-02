Коутиньо заявил о желании остаться в «Баварии»

Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.

"Мне очень комфортно здесь, и я планирую остаться в "Баварии" еще как минимум на год. Полностью сконцентрирован на выступлениях за клуб, и, если все сложится удачно, хотел бы остаться тут на постоянном контракте", — приводит Marca слова полузащитника сборной Бразилии.

27-летний полузащитник перешел в "Баварию" летом из "Барселоны" в годичную аренду, по условиям которой мюнхенский клуб имеет право выкупа футболиста за 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Бавария" планирует активировать опцию, так как довольна выступлением хавбека.

Коутинью провел 12 матчей в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды из "Барселоны", заявил, что хотел бы остаться в немецкой команде на постоянной основе.

"Мне очень комфортно здесь, и я планирую остаться в "Баварии" еще как минимум на год. Полностью сконцентрирован на выступлениях за клуб, и, если все сложится удачно, хотел бы остаться тут на постоянном контракте", — приводит Marca слова полузащитника сборной Бразилии.

27-летний полузащитник перешел в "Баварию" летом из "Барселоны" в годичную аренду, по условиям которой мюнхенский клуб имеет право выкупа футболиста за 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Бавария" планирует активировать опцию, так как довольна выступлением хавбека.

Коутинью провел 12 матчей в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.