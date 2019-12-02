«Кто ты после этого»: Уткин пристыдил Дзюбу

Как сообщал «Рамблер», бывший одноклубник Дзюбы Александр Панов назвал предполагаемую причину негативного отношения болельщиков «Спартака» к форварду. По его словам, футболист ранее позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес фанатов московской команды.

1 декабря на матче «Спартак» — «Зенит» в адрес Дзюбы снова раздавались оскорбительные кричалки, также болельщики вывесили баннеры с надписью «Дзюба ПНХ». В игре одержала победу команда из Петербурга со счетом 1:0.

Комментируя произошедшие события, Артем Дзюба заявил, что «одни лают и хрюкают, а другие забивают». При этом спортсмен адресовал свои слова «сектантам, которые фашисты», а остальных назвал «нормальными болельщиками».

Василий Уткин подчеркнул, что несколько десятков человек, которые оскорбляли Дзюбу, «закрыли» в то время, как футболист «поехал домой ужинать». Журналист отметил, что «никого нельзя сажать за слова».