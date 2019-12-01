Уткин пристыдил Дзюбу после матча «Зенит» — «Спартак»: «Ну и кто ты после этого?»

Перед матчем сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге ряда болельщиков «Спартака». Причиной стали якобы оскорбления в адрес Дзюбы, звучавшие от спартаковских фанатов на матчах в последнее время. Причем в СМИ отмечалось, что задерживали даже невиновных болельщиков.

«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать.

Никого нельзя сажать за слова, даже на день — мое глубокое убеждение, тот случай, когда я имею на это не голословное право — про меня кричали и пели не раз, и еще споют.

А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Простить публично. Много чего можно было бы сказать.