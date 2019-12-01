Уткин пристыдил Дзюбу

Известный блогер и журналист Василий Уткин пристыдил нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после матча со «Спартаком».
Игра 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0. Победный гол был забит на 21-й минуте, когда защитник «Спартака» Илья Кутепов отправил мяч в собственные ворота, проиграв борьбу Дзюбе.
Перед матчем сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге ряда болельщиков «Спартака». Причиной стали якобы оскорбления в адрес Дзюбы, звучавшие от спартаковских фанатов на матчах в последнее время. Причем в СМИ отмечалось, что задерживали даже невиновных болельщиков.
«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать.
Никого нельзя сажать за слова, даже на день — мое глубокое убеждение, тот случай, когда я имею на это не голословное право — про меня кричали и пели не раз, и еще споют.
А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Простить публично. Много чего можно было бы сказать.
А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого… Эх», — написал Уткин, разместив видео на послематчевое мини-интервью Дзюбы.