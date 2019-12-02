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Удаление не спасло: как «Зенит» домучил «Спартак» 

Газета.Ru 1 час назад
Удаление не спасло: как «Зенит» домучил «Спартак»
Фото: ТАСС
18-го тура чемпионата России. В матче был забит только один мяч, который был записан как автогол. Победа позволила подопечным Сергея Семака увеличить отрыв от конкурентов в турнирной таблице.
Петербургский «Зенит» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле обыграл московский «Спартак» с минимальным счетом — 1:0.
Единственный забитый мяч в этой встрече был автоголом, а автором его стал защитник столичного клуба Илья Кутепов.
Победа позволила «Зениту» еще сильнее оторваться от остальных команд в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали в 18 играх 42 очка и занимают лидирующую позицию. «Спартак» же теперь оказался на восьмом месте, имея в активе 22 балла.
Уже с первых минут «Зенит» начал давить на гостей, «Спартак» мог только обороняться. Первый опасный момент возник в штрафной московского клуба на второй минуте, когда Дуглас Сантос прошел по диагонали и нанес сильный удар по воротам, но Александр Максименко справился с ним.
На восьмой минуте в штрафной «Спартака» Сердар Азмун неудачно пробил головой и попал в прижатую руку Самуэля Жиго. Главный судья матча Виталий Мешков был вынужден прибегнуть к системе видеопомощи арбитрам (VAR), чтобы определить — необходим в этом случае пенальти или нет. Но после короткого совещания с ассистентами вердикт был ясен — 11-метровый удар назначен не будет.
Счет в матче «Зенит» открыл на 20-й минуте напряженной игры. Магомед Оздоев навесил во вратарскую, после чего Артем Дзюба выиграл борьбу у Ильи Кутепова и пробил головой в створ. Максименко отбил мяч, но неудачно попал прямо в колено уже лежавшему защитнику, от которого снаряд все же залетел в ворота «Спартака».
На 31-й минуте «Зенит» вновь обратился к Мешкову с просьбой о пенальти. Себастьян Дриусси в борьбе не смог обыграть Романа Зобнина, а потом указал судье на игру рукой полузащитника. Арбитр вновь прибегнул к VAR, но решение было такое же, как и в первый раз — пенальти назначен не был.
Статистика после первого тайма говорила сама за себя. «Зенит» владел мячом 61% времени и нанес восемь ударов по воротам (четыре из которых в створ). «Спартак» же всего четырежды бил по воротам Кержакова, и только два удара были в створ. Для того, чтобы исправить ситуацию во втором тайме, тренерский штаб красно-белых выпустил Лоренсо Мельгарехо вместо автора автогола Кутепова.
Через четыре минуты после начала второго тайма «Зенит» преподнес своим соперникам подарок. Мешков показал вторую желтую карточку Магомеду Оздоеву за выставление локтя в верховой борьбе с Джорданом Ларссоном (первую он получил в первой половине встречи за фол на Зелимхане Бакаеве).
Таким образом, почти на весь второй тайм петербургский клуб остался в меньшинстве. Тедеско, который в перерыве укрепил линию защиты, выпустил на поле чемпиона мира Андре Шюррле вместо Айртона, чтобы усилить теперь атаку.
После удаления Оздоева игра у «Спартака» пошла веселее, за несколько минут игроки московского клуба смогли создать опасные моменты у ворот Кержакова: сначала Ларссон с передачи Мельгарехо нанес удар низом, но попал точно во вратаря, а потом Понсе головой с передачи Лоренсо угодил в штангу. А в ответ на опасный удар Дзюбы на 70-й минуте «Спартак» потребовал пенальти на 75-й. По мнению футболистов, Ярослав Ракицкий сорвал атаку Ларссона рукой. Однако Мешков и в третий раз не назначил пенальти.
Второй тайм завершился без голов, хотя обе команды имели реальные шансы отправить мяч в ворота соперников. «Спартак» не смог воспользоваться удалением Оздоева, хотя смотрелся московский клуб во второй половине встречи лучше, чем в первой.
К матчу «Зенит» подходил в статусе фаворита, что было неудивительно. За 17 туров петербургский клуб набрал 39 очков и единолично возглавлял турнирную таблицу.
К тому же последнюю встречу подопечные Сергея Семака провели в Лиге чемпионов и вполне уверенно победили французский «Лион» со счетом 2:0. До этого у «Зенита» были еще две победы в чемпионате России — над тульским «Арсеналом» (1:0) и казанским «Рубином» (2:1). Так что настроение у игроков и тренерского штаба было боевым.
У «Спартака» все складывалось до этого матча не так гладко. У команды было седьмое место и 22 набранных очка. Нельзя не упомянуть, что в середине октября красно-белые сменили тренера — на место Олега Кононова пришел немецкий специалист Доменико Тедеско. Стоит сказать, что свои плоды это, конечно, дало, но в 17-м туре московская команда сыграла вничью с «Уралом», а за два тура до этого проиграла «Арсеналу» из Тулы.
Интерес к этому матчу подогревал еще и скандал вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который подвергся критике и оскорблениям со стороны фанатов. Началось это еще в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020, когда Россия встречалась с Сан-Марино: несколько болельщиков с трибуны оскорбили капитана российской команды. Однако фанат, который участвовал в этом, заявил, что это было лишь весельем и никто не хотел всерьез обидеть форварда.
«Это было большое веселье на всю арену! Матч ничего не решал, а Дзюба пообещал забить семь голов и не забил! Эта была обычная шутка, в которой приняли участие даже болельщики «Зенита». Никто не предполагал такого резонанса в прессе», — сказал болельщик.
А затем такая история повторилась на матче «Спартака» с «Уралом», когда фанаты красно-белых выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес бывшего игрока — Дзюба защищал красно-белые цвета с 2006 по 2015 год. Уже перед матчем «Зенита» с московской командой стало известно о задержании шестерых фанатов столичного клуба, которые оскорбляли Артема во время игры молодежных команд. Болельщики привлекли внимание полиции скандированием кричалки: «Дзюба вон, Дзюба кривоногий». Отмечается, что оперативники до игры наблюдали за фанатами красно-белых возле стадиона.
Примечательно, что на матче «Зенита» со «Спартаком» фанаты красно-белых также скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Однако на стадионе были включены звуковые устройства, которые перекрывали голоса болельщиков.
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Теги:
Футбол , Статьи , Магомед Оздоев , Илья Кутепов , Виталий Мешков , Александр Максименко , Самуэль Жиго , Олег Кононов , Джордан Ларссон , Сергей Семак , Доменико Тедеско , Ярослав Ракицкий , Зелимхан Бакаев , Артем Дзюба , Дуглас Сантос , Роман Зобнин , Себастьян Дриусси , Спартак , Зенит
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