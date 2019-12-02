В УЕФА отреагировали на скандал в российском футболе

В Союзе Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали массовые задержания фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем против "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, данный вопрос будет рассматриваться Российским футбольным союзом (РФС).
"Произошедший инцидент будет рассматриваться местными властями и РФС, так как ситуация прошла в рамках национального чемпионата", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что экс-футболист столичного "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заметил прогресс в игре нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.