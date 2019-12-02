Назван лучший молодой футболист года

Лучшим молодым футболистом года признан голландец де Лигт

Защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса», экс-игрок «Аякса» признан лучшим молодым игроком 2019 года. Награду игрокам до 21 года вручает журнал France Football. Церемония вручения прошла в Париже.

Де Лигт в первой части года выступал за голландский «Аякс», с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда из Амстердама уступила английскому «Тоттенхэму» (1:0, 2:3). Также он является чемпионом и обладателем Кубка Нидерландов, финалистом Лиги Европы. Летом 2019 года он перешел из в туринский «Ювентус» за €75 млн В прошлом году аналогичную награду получил нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе.