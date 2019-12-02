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Арест до середины декабря: в Питере наказали фанатов «Спартака» 

Газета.Ru 11 часов назад
«Приставали к мужчине»: приговор фанатам «Спартака»
Фото: РИА Новости
Суды Санкт-Петербурга начали выносить приговоры фанатам московского «Спартака», задержанным и отправленным в полицейские участки накануне матча с «Зенитом». Трое болельщиков получили 15 суток ареста за «нецензурную брань в общественном месте». На заседании болельщики не признали свою вину, заявив, что не употребляли ненормативную лексику и якобы были арестованы без какой-либо причины сразу после того, как вышли из отеля. Еще 30 человек получили штрафы.
Фанаты московского «Спартака», которые были задержаны в Санкт-Петербурге накануне матча чемпионата России против «Зенита», узнали свою дальнейшую судьбу. Всем арестованным вменялись мелкие правонарушения, однако в некоторых случаях наказание оказалось достаточно суровым.
Так, Дзержинский районный суд Северной столицы назначил 15 суток ареста трем фанатам красно-белых, которые были привлечены к ответственности по статье 20.1 части 1 Кодекса об административных правонарушениях России (КоАП РФ) — «Мелкое хулиганство».
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчины «грубо выражались нецензурной бранью в месте массового скопления граждан», не обращали внимания на призывы вести себя приличнее и тем самым доставляли немалый дискомфорт прохожим, демонстрируя к ним «явное неуважение» и «нарушая общественный порядок». Инцидент и последующее задержание болельщиков произошли днем, за шесть часов до начала матча.
При обсуждении данного дела болельщики «Спартака» отказались признавать себя виновными в чем-либо.
По словам фанатов, они лишь успели покинуть свою гостиницу, как к ним подошли представители правоохранительных органов, которые проверили их документы, а затем провели в отделение полиции и задержали.
«Мы общественный порядок не нарушали, нецензурной бранью не выражались», — утверждали мужчины.
Тем не менее суд признал их виновными и распорядился отправить под арест до 15 декабря.
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оказался несколько мягче и назначил лишь штраф в размере 500 рублей 19-ти фанатам «Спартака», которым также вменяли статью «Мелкое хулиганство».
Эти болельщики в полпервого ночи накануне матча с «Зенитом» позволили себе громкие нецензурные высказывания на улице — возле станции метро, чем «выразили явное неуважение обществу».
Сообщается, что об их поведении полицейским доложил некий «неизвестный гражданин», позвонивший в дежурную часть УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
Однако эти болельщики, в отличие от предыдущих, свою вину признали и не стали утверждать, будто стражи порядка отвезли их в полицейский участок без какой-либо причины.
В заявлении пресс-службы отмечается, что суд учел этот факт при назначении наказания, — возможно, именно поэтому фанаты отделались лишь небольшим штрафом.
Также Фрунзенский районный суд вынес приговор еще 11-ти болельщикам «Спартака», которые в ночь перед матчем «оскорбительно приставали к неизвестному мужчине». Эти люди тоже признали себя виновными и получили штраф в 500 рублей.
По информации местного издания «Фонтанка», до матча с «Зенитом» был арестован 81 фанат красно-белых. А руководитель горячей линии Fans Hotline 24 Олег Семенов сообщал, что перед игрой поступило около 100 звонков от поклонников «Спартака», которые жаловались на задержания, проверку документов и даже на то, что им «рвали билеты».
«Люди спрашивают, как себя вести, поскольку кто-то впервые попадает в такую ситуацию, по-разному реагируют, но все возмущаются, если никаких намерений и действий по нарушению общественного порядка не совершали», — цитировал Семенова ТАСС.
На данный момент известны приговоры только 33-м фанатам. Либо задержанных было на самом деле меньше, чем сообщалось в прессе, либо в дальнейшем будет опубликована новая информация по этому поводу.
На медленное вынесение решений могли повлиять и массовые сообщения о минировании, которые поступили как минимум в 14 судов Санкт-Петербурга.
На электронную почту служителям Фемиды пришло письмо с одинаковыми угрозами: якобы злоумышленники ведут наблюдение за всеми входами в здание и собираются активировать бомбу в случае, если будут вызваны саперы, а сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока некий Константин Малофеев не вернет «120 биткоинов, украденных с биржи».
К счастью, странные угрозы оказались лишь пустыми словами, и в течение дня все суды вернулись к работе. Кто разослал такое количество ложных сообщений, помешавших работе судов именно в день вынесения приговоров фанатам «Спартака», пока неизвестно.
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Теги:
Футбол , Статьи , Константин Малофеев , Олег Семенов , Спартак , Зенит , МВД , ИТАР-ТАСС
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