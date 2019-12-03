Тарасов потребовал компенсацию за намеки об избиении

Футболист Дмитрий Тарасов направил «Комсомольской правде» досудебную претензию, потребовав от газеты пять миллионов рублей. Как пишет «КП», Тарасов счел, что в одном из материалов издания его обвинили в домашнем насилии.

Речь идет об интервью газеты с Бузовой . В этой беседе певица призналась, что сталкивалась с домашним насилием. Кто именно был агрессором, она не раскрыла.

Как сообщал «Рамблер», Бузова вышла замуж за Тарасова в июне 2012 года, а в декабре 2016-го они развелись. В СМИ появились предположения, что в интервью певица говорила именно о футболисте. Тарасов счел такие параллели клеветой и ложью, порочащей его репутацию.

«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» — заявил он в досудебной претензии газете.

Тарасов предложил журналистам направить запрос в полицию: по его словам, заявлений от Бузовой на него там нет и никогда не было.