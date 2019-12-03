Игру «Монако» и «ПСЖ» перенесли на январь

Игра между «Монако» и «ПСЖ» в рамках 15-го тура французской Лиги 1 перенесена на 15 января следующего года, говорится в сообщении парижского клуба.

Первоначально матч должны были провести 1 декабря. Но ее перенесли в связи с плохими погодными условиями. Местная метеорологическая служба объявила красный уровень опасности в связи с проливными дождями и угрозой наводнений.

В данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» расположился на 14-й строчке.

Игра между «Монако» и «ПСЖ» в рамках 15-го тура французской Лиги 1 перенесена на 15 января следующего года, говорится в сообщении парижского клуба.

Первоначально матч должны были провести 1 декабря. Но ее перенесли в связи с плохими погодными условиями. Местная метеорологическая служба объявила красный уровень опасности в связи с проливными дождями и угрозой наводнений.

В данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» расположился на 14-й строчке.