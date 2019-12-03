Футболисты во время матча спасли тонущую пенсионерку

Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонущей пенсионерки, сообщает «Комсомольская правда». Спортсмены вытащили пострадавшую на берег, реанимировали её, передали на руки медикам и продолжили играть.

Инцидент произошел в селе Икряное, где на поле местного стадиона, находящегося у реки, встретились две футбольные команды: «Икрянский район» и «Трансгаз — ДЮСШ№1». На 75-й минуте матча спортсмены услышали крик о помощи, который раздавался со стороны реки. Увидев в воде тонущую пожилую женщину, футболисты бросились ей на помощь. Быстрее всех оказались Роман Исаев и Петр Хачуров из «Икрянского района», а также Фарид Шахбаров из «Трансгаза». Втроём они вытащили пенсионерку на берег. Исаев провёл необходимые реанимационные действия. Пожилая женщина пришла в себя. Спортсмены передали её на руки медикам прибывшей на место происшествия «скорой помощи», а сами продолжили играть.

В настоящее время состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу команды «Трансгаз — ДЮСШ№1», которая в результате стала чемпионом Астраханской области.

Ранее, как сообщал «Рамблер», футболист хорватского клуба «Еленград» Иван Газдек получил красную карточку за то, что во время игры убил курицу, выбежавшую на поле. Инцидент произошёл на матче второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина. Газдек, увидев курицу, которая появилась на поле, пнул птицу так сильно, что впоследствии она скончалась. Судья, зафиксировав произошедшее, принял решение удалить футболиста с поля. Позже спортсмен заявил, что выместил на курице злость за загаженное птичьими испражнениями поле.