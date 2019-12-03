Жена российского футболиста пришла к врачам с побоями

Жена полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки Анастасия обратилась в подмосковную больницу с побоями и обвинила своего отца в нападении. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника издания, 21-летняя девушка пожаловалась врачам на сильные боли в плече. Медики нашли у нее кровоподтеки левого предплечья и синяки. Сначала девушка не хотела говорить о случившемся, но затем рассказала, что ее и брата избил их пьяный отец (брат также обратился в больницу).

Врачи сообщили полицейским о полученных девушкой травмах.

Позже мать девушки обратилась в полицию с заявлением на своего мужа. Он рассказала, что ее 46-летний супруг злоупотребляет алкоголем, оскорбляет, бьет ее и детей и угрожает им убийством.

Валерий Чуперка заявил «КП», что не знал об избиении и ситуации в семье жены.