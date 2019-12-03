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Жена российского футболиста пришла к врачам с побоями 

Рамблер 28 минут назад
Жена российского футболиста пришла к врачам с побоями
Фото: РИА Новости
Жена полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки Анастасия обратилась в подмосковную больницу с побоями и обвинила своего отца в нападении. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По словам собеседника издания, 21-летняя девушка пожаловалась врачам на сильные боли в плече. Медики нашли у нее кровоподтеки левого предплечья и синяки. Сначала девушка не хотела говорить о случившемся, но затем рассказала, что ее и брата избил их пьяный отец (брат также обратился в больницу).
Врачи сообщили полицейским о полученных девушкой травмах.
Позже мать девушки обратилась в полицию с заявлением на своего мужа. Он рассказала, что ее 46-летний супруг злоупотребляет алкоголем, оскорбляет, бьет ее и детей и угрожает им убийством.
Валерий Чуперка заявил «КП», что не знал об избиении и ситуации в семье жены.
Как сообщал «Рамблер», ранее в подмосковную больницу обратилась беременная жена экс-игрока сборной Белоруссии по хоккею Юрия Елисеенко. У 35-летней женщины заподозрили сотрясение мозга, диагностировали ушиб головы, кровоподтеки на руках и животе. Женщина заявила, что ее избил муж. Правоохранители начали проверку.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Футбол , Юрий Елисеенко , Валерий Чуперка , Комсомольская правда
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