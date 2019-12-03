«300 тысяч мало»: Глушакову не устраивают алименты

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу
MMA
Президент УЕФА ответил на критику Джонсона
Президент УЕФА ответил на критику Джонсона
Футбол
WADA открыло дела против российских тяжелоатлетов
WADA открыло дела против российских тяжелоатлетов
Зимние виды спорта
Отец Нурмагомедова пообещал «достать» Макгрегора
Отец Нурмагомедова пообещал «достать» Макгрегора
MMA
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
1 1
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
1 2
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
1 1
Аугсбург Аугсбург
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Эвертон Эвертон
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
0 0
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
22:30
Уотфорд Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
19:30
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
19:30
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
16:30
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Челси Челси
Борнмут
Борнмут
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
15:00
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
18:00
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Бавария Бавария
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Урал Урал
Сочи
Сочи
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
20:00
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал Арсенал

«300 тысяч не хватает»: Глушакову не устраивают алименты 

Газета.Ru 4 часа назад
«300 тысяч мало»: Глушакову не устраивают алименты
Фото: РИА Новости
Бывшая жена полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарья раскрыла подробности общения с мужем после развода и продолжающихся судебных тяжб. По словам девушки, она неоднократно пыталась заключить мир с футболистом, а все имущество и средства, которые достались ей по решению суда, уходят на содержание детей, — и их не хватает.
Разговоры о скандальном разводе экс-капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова не перестают утихать. В большом интервью Дарья Глушакова раскрыла новые подробности расставания с футболистом — в том числе и финансовые. Судебные тяжбы некогда одной из самых крепких пар в российском футболе на протяжении года активно обсуждались в прессе, а бывшие возлюбленные не уставали подливать масла в огонь, регулярно делая неоднозначные заявления в адрес друг друга. Дошло до того, что бывшая жена Глушакова обвинила его в избиениях и угрозах, а также при разделе имущества в суде пыталась доказать, что тот незаконно вывел со счетов крупную сумму денег, тем самым оставив ее без солидной части активов.
Несмотря на то, что пара развелась еще в начале года, в прошлом месяце Глушаков подал против бывшей супруги новый иск — о защите чести и достоинства. Полузащитник «Ахмата» намерен взыскать с матери своих детей 204 млн рублей. Спортсмен считает, что заявления экс-супруги, прозвучавшие в прессе в ходе бракоразводного процесса, были оскорбительными, в связи с чем он хочет отсудить у нее моральную и материальную компенсацию за переживания.
В 201 млн руб. Глушаков оценил убытки от развода, еще 2 млн руб. он потребовал за распространение слухов о нем, а оставшаяся сумма — компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
По словам девушки, футболист уверен, что их расставание непосредственно повлияло на окончание его карьеры в «Спартаке», поскольку он был выставлен не в лучшем свете. Дарья Глушакова уточнила, что, по его мнению, причиной стало появление в сети нашумевшего видео из бани, где она якобы застает мужа за изменой.
«Причиной иска сторона Дениса указала расторжение контракта со «Спартаком». Они утверждают, что данное видео я выложила в интернет. Но я в сотый раз повторяю, что никуда ничего не выкладывала и Денис об этом знает. Я не хотела, чтобы наши отношения становились достоянием общественности. На мой взгляд, этот иск подан представителями Дениса, как оправдание за некачественное и неграмотное юридическое сопровождение его дела. Вместо того, чтобы направить силы на наше примирение, они только нагнетали Дениса лживой информацией обо мне и занимались самопиаром», — приводит слова девушки «СЭ».
«Если я процесс по данному выдуманному иску проиграю, то у меня будет только один вариант решения проблемы. Придется продать обе квартиры, в том числе, в которой я живу с детьми. И мы с дочерьми останемся на улице», — отметила она.
Более того, как заявила Глушакова, она не располагает данными о том, в чьих интересах была публикация ролика в интернете. При этом девушка не исключает, что это могли сделать недоброжелатели ее бывшего супруга.
«Мне сложно предположить, кому это было выгодно. Возможно, каким-то недоброжелателям, либо кому-то из его окружения для достижения своих целей. Ведь чтобы помочь решить человеку проблему, ему ее надо создать. На протяжении всей нашей совместной семейной жизни находилось много людей, которые пытались завладеть его деньгами, но тогда я его ограждала от всего плохого», — считает она.
В браке у Глушаковых родились двое дочерей — Валерия и Александра. Никулинский суд Москвы определил место проживание детей с матерью, обязав спортсмена выплачивать алименты на их содержание в размере трети всего заработка, а также ежемесячные выплаты по 100 тысяч рублей младшей дочери Александре до тех пор, пока ей не исполнится три года. В ходе процесса Глушаков говорил о намерении отсудить себе право проживания с детьми, а после того, как суд принял сторону матери, его защитники попросили определить график посещений.
Глушакова в свою очередь пояснила, что никогда не препятствовала общению детей с отцом.
«Часто ли Денис навещает дочек? Не так, как хотелось бы девочкам. Они по нему сильно скучают, особенно старшая, Лера. Доступ к детям никто не ограничивает, проход в квартиру всегда открыт, у него даже пропускная карта есть. Но я объясняю детям, что папа работает в другом городе, поэтому не может часто их навещать. Даже в этом случае, адвокаты Дениса не упустили возможность заработать, и подали в суд для определения графика посещения детей. Суд определил график посещения, но Денис по установленным дням и времени не приезжает, а приезжает тогда, когда может и когда ему удобно. Я вхожу в его положение и не препятствую», — сказала Дарья.
Помимо прочего, экс-супруга Глушакова отметила, что фигурирующая в прессе информация о ценности имущества, которое ей досталось после развода, сильно преувеличена. Ей действительно перешли дом и три квартиры, но в одной она проживает с дочерьми, находясь в декрете, а другая пустует из-за отсутствия ремонта.
Она подчеркнула, что неоднократно пыталась заключить с бывшим мужем мировую, однако он каждый раз отказывался. Как она считает, это произошло потому, что «все по причине нахождения рядом с ним советчиков, которые уже считают имущество, предназначенное для его детей, своим».
«Условия у меня были простыми: квартира, в которой мы живем с детьми и помещение под клинику, где я могла бы работать и содержать детей. Я мама двоих девочек, я не воин. Я только обороняюсь и защищаю своих детей и то, что принадлежит им. Если бы я хотела воевать, были бы другие последствия. Но я верю и не теряю надежду, что Денис когда-нибудь придет в себя. Сейчас он как заколдованный. Он никогда не был таким. Я знала другого человека», — поделилась Глушакова.
«По решению суда алименты должны составлять 33 процента от всех его доходов. Сейчас эта сумма — 300 тыс. рублей в месяц. Видимо, зарплата у Дениса в «Ахмате» 900 тысяч рублей в месяц, то есть 10 млн рублей в год. Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 млн рублей ежемесячно, для нас загадка. Алиментов, которые он сегодня платит, не хватает для того, чтобы обеспечить все детские расходы», — посетовала она.
32-летний Глушаков разорвал контракт с московским «Спартаком» по обоюдному согласию в июне этого года, после чего перешел в «Ахмат» на правах свободного агента. По словам его бывшей супруги, в грозненском клубе он «зарабатывает в 20 раз меньше, чем в „Спартаке“. В текущем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отметился одним голом.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Почему Месси выиграл шестой "Золотой мяч" Почему Месси выиграл шестой "Золотой мяч" Тедеско раскритиковал судей после игры с "Зенитом" Тедеско раскритиковал судей после игры с "Зенитом" Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020 Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Комментарии 31 
Теги:
Футбол , Статьи , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу
Фергюсон пообещал сделать из Хабиба яичницу 1
Президент УЕФА ответил на критику Джонсона
Президент УЕФА ответил на критику Джонсона
WADA открыло дела против российских тяжелоатлетов
WADA открыло дела против российских тяжелоатлетов 4
Отец Нурмагомедова пообещал «достать» Макгрегора
Отец Нурмагомедова пообещал «достать» Макгрегора
Владелец Louis Vuitton заинтересован в покупке «Милана»
Владелец Louis Vuitton заинтересован в покупке «Милана»
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение