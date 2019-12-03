Черчесов высказался о матче против сборной Украины на Евро

Отвечая на вопрос ведущих Youtube-шоу «Любители», Черчесов заявил, что матч Россия-Украина «может случиться где-то в полуфинале или четвертьфинале».

Наставник сборной отказался предположить возможный исход матча и отметил, что будет рад встретиться с украинской командой.

«Проиграем? Не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими», — цитирует Черчесова «Лента.ру».

Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах. На групповом этапе россияне встретятся с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Соперниками украинцев в группе будут сборные Нидерландов, Австрии и победитель стыковых матчей группы D.