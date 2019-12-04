Российский тренер может возглавить греческий клуб

Российский тренер Слуцкий может возглавить греческий клуб

По информации издания, представители российского специалиста уже ведут переговоры с руководством команды.

После 12 туров чемпионата Греции АЕК занимает пятое место в турнирной таблице. В августе пост главного тренера покинул Мигель Кардозу . В настоящее время командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Никос Костеноглу. В трех последних встречах АЕК набрал одно очко.

30 ноября Слуцкий подал в отставку с должности главного тренера голландского "Витесса" после пяти поражений кряду в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Слуцкий провел прощальный обед с игроками "Витесса".