СМИ: «Зенит» может уволить главного тренера Плазу

Баскетбольный клуб «Зенит» готов расстаться с испанским главным тренером Жоаном Плазой и подыскивает ему замену.

Как сообщает РИА Новости, Плаза может быть уволен в самое ближайшее время. Главным кандидатом на эту должности называют итальянского специалиста Симоне Пьяниджани, который посетил матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Парма» (80:86).

В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб впервые в истории принимает участие в Евролиге, но сумел выиграть всего два матча регулярного чемпионата из стартовых 11-ти.

Ранее сообщалось, что капитану БК «Зенит» сломали нос в матче Единой лиги ВТБ.