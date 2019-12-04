Друг Кокорина и Мамаева рассказал о ночи с двумя драками

«Люди разные. Все отдыхают по-разному. Что-то придается огласке, а что-то нет. Можно посидеть попить чаю, а можно выпить пива или вина», — отметил Протасовицкий.

Детский тренер также подчеркнул, что инциденты наподобие тех, что произошли с футболистами, случаются крайне редко. Драки, по его словам, «сделали эпизод робким».

«А вообще такой досуг — скорее, исключение. Ничего постоянного в этом нет и нам не свойственно», — резюмировал он.

При этом Протасовицкий пояснил, что настроение у Кокорина, Мамаева и остальных членов компании было хорошим и желания «кого-нибудь избить» ни у кого не было.