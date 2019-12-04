Друг Кокорина и Мамаева рассказал о ночи с двумя драками 

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева детский тренер Александр Протасовицкий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о ночи, когда спортсмены устроили две драки в столице, за которые угодили в колонию. По его словам, такой вид отдыха все троим не свойственен.
«Люди разные. Все отдыхают по-разному. Что-то придается огласке, а что-то нет. Можно посидеть попить чаю, а можно выпить пива или вина», — отметил Протасовицкий.
Детский тренер также подчеркнул, что инциденты наподобие тех, что произошли с футболистами, случаются крайне редко. Драки, по его словам, «сделали эпизод робким».
«А вообще такой досуг — скорее, исключение. Ничего постоянного в этом нет и нам не свойственно», — резюмировал он.
При этом Протасовицкий пояснил, что настроение у Кокорина, Мамаева и остальных членов компании было хорошим и желания «кого-нибудь избить» ни у кого не было.
8 мая суд признал спортсменов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также детского тренера по футболу Александра Протасовицкого виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцев лишения свободы. Следователи выяснили, что рано утром 8 октября 2018 года спортсмены устроили драку с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком. Позже молодые люди оказались в кафе «Кофемания», где устроили потасовку с его посетителями. В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях спортсмены находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из исправительной колонии по УДО. 8 ноября на свободу вышел Александр Протасовицкий.