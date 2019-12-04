УЕФА изменил формат женской Лиги чемпионов

УЕФА принял решение внести изменения в формате женской Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что с сезона-2021/22 клубы в первых двух раундах будут поделены на участников пути чемпионов (для чемпионов национальных ассоциаций) и участников пути представителей лиг. В рамках квалификации команды будут бороться за выход в групповой этап, где сыграют 16 клубов. На этой стадии, которая появится в турнире впервые, будут четыре группы по четыре команды, которые сыграют друг с другом дома и в гостях. По два сильнейших клуба каждого квартета выйдут в 1/4 финала.

Также УЕФА намерен способствовать максимальному освещению турнира в СМИ. Начиная с группового этапа планируется централизованный маркетинг и телевизионное освещение турнира. В то же время восемь игровых дней дебютного сезона в новом формате — второй отборочный раунд (первые и ответные матчи), четыре тура группового этапа и 1/4 финала (первые и ответные матчи) — будут распределены по календарю так, чтобы не пересекаться с другими значимыми матчами европейского футбольного сезона.