Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился трансферными планами клуба на ближайшее зимнее трансферное окно, передает Sky Sports.

По словам наставника "красных", штаб еще не обсуждал этот вопрос, однако скаузеры почти всегда готовы сделать все, что могут, чтобы улучшить показатели команды.

Он также отметил, что летнее трансферное окно сложнее тем, что в Европе оно открывается и закрывается в разное время. Напомним, что в Англии оно закрывается раньше, чем в других странах. По мнению Клоппа, это сильно усложняет работу скаутского отдела.

Сегодня, 4 декабря, на домашнем стадионе мерсисайдцев "Энфилд" в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграет "Эвертон". Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

Ранее стали известны соперники "Ливерпуля" и "МЮ" в Кубке Англии.