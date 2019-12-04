Российская футболистка погибла в ДТП

Футболистка омского «Иртыша» Алена Трушкина погибла в ДТП, сообщает издание «СуперОмск».

ДТП произошло на 822 километре трассы «Омск — Новосибирск». Девушка находилась за рулем легкового автомобиля Kia, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой «Газелью» « Почты России ». От полученных травм 22-летняя футболистка скончалась на месте. Пассажир Kia умер в больнице на следующий день. По информации издания, вторым погибшим оказался дядя спортсменки, 37-летний Алексей Гриднев.

Алена Трушкина — воспитанница омского футбола, выступала за омский «Иртыш», «Уфу» и красноярский «Енисей». Трушкина неоднократно становилась чемпионкой по футболу и мини-футболу на всероссийских студенческих соревнованиях в составе сборной Сибирского федерального университета. Последний чемпионский титул она взяла в этом году.