Семак рассказал о восстановлении Кокорина

Семак рассказал, как проходит восстановление Кокорина

«Тренируется ли Кокорин сейчас с основой? Да, он тренируется с момента возвращения. Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения», — приводит слова Семака «Фонтанка».

Он отметил, что проблемы с коленок, которые были у Кокорина ещё до заключения, и которые обострились во время пребывания под стражей, никуда не делись.

«Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его, — упражнений, лечений. Нужно ориентироваться на свои проблемы. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему тренироваться дальше», — добавил тренер.

17 сентября Кокорин был освобождён из-под тюремного заключения по УДО и не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.